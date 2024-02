Zidane : Une voie royale offerte par un ancien du PSG ?

Thomas Bourseau

Après deux expériences avec l’équipe première du Real Madrid, place au Bayern Munich pour Zinedine Zidane ? L’entraîneur français aux abonnés absents depuis trois ans ne fermerait pas la porte au club bavarois. Et le poste de Thomas Tuchel pourrait finalement se libérer plus vite que prévu...

Zinedine Zidane serait susceptible d’effectuer son grand retour, après trois ans d’absence, au Bayern Munich ! En effet, le club bavarois a annoncé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel en fin de saison. Et il se pourrait que ce soit Zidane qui prenne le relais. Ce qui ne dérangerait pas l’ex-entraîneur du Real Madrid d’après les confidences d’un proche à Sport1 .

Zidane au Bayern pour remplacer Tuchel ? Banco selon un proche !

« Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire et d'excellentes conditions de travail. Les deux clubs ont de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. À cet égard, le Bayern a toujours été un sujet qu'il n'a jamais rejeté. Mais si les responsables munichois veulent l'avoir, ils doivent lui donner le pouvoir sportif et répondre à ses souhaits. Il est très ambitieux et subordonne tout au succès. Il ne veut rien laisser au hasard ». a confié un confident de Zinedine Zidane au média allemand Sport1 .

Tuchel prématurément viré à cause de la Lazio