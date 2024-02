Zidane : Le rêve de l'OM enterré en direct !

Thibault Morlain

Ça bouge sur le banc de l'OM puisque ce mardi, Jean-Louis Gasset a pris la place de Gennaro Gattuso. Mais à Marseille, les fans rêvent d'un autre entraîneur : Zinedine Zidane. Avec les rumeurs d'un rachat du club phocéen par l'Arabie Saoudite, il avait été révélé que Zizou avait donné son accord pour venir entraîner l'OM. Toutefois, aux yeux de Daniel Riolo, Zidane est encore loin de revenir sur ses terres marseillaises.

Depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Plusieurs mois sont passés et voilà que le retour du Français aux affaires serait proche. Mais sur le banc de quel club ? Il a été question d'une arrivée à l'OM, Zidane ayant donné son accord à l'Arabie Saoudite en cas de rachat à Frank McCourt. Un rêve pour tous les fans olympiens qui vient quelque peu de prendre du plomb dans l'aile.



« Tu dragues pas ce genre d'entraineur avec la situation financière de l'OM »

A Marseille, on rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc de l'OM. Mais cela serait loin d'être évident. Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a ainsi lâché : « Zidane ou Mourinho à l'OM ? Tu dragues pas ce genre d'entraineur avec la situation financière de l'OM aujourd'hui. Tu dragues ces entraineurs-là si tu deviens un club très ambitieux, qui joue la Ligue des Champions, et pas une année comme ça par hasard où tu tombes dessus. Zidane si tu dois l'imaginer quelque part, c'est au Bayern maintenant. Arrête d'imaginer qu'il va aller à l'OM. Et Mourinho, à la limite Jean-Patrick Mourinho peut-être, mais pas José. En plus, il est plus sur la fin que sur le début ».

« C'est l'objectif de revenir »