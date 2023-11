Zidane : Une réponse tombe pour son retour ?

Thibault Morlain

Cela fait maintenant depuis mai 2021 que Zinedine Zidane n'a plus officié sur un banc de touche comme entraîneur. Parti du Real Madrid, le technicien français cherche un nouveau challenge et il est notamment question d'un possible retour, encore une fois, chez les Merengue. Problème, Zidane serait loin d'être la priorité.

Si Carlo Ancelotti est l'actuel entraîneur du Real Madrid, son avenir est plus incertain que jamais. Partira ? Ne partira pas ? Le scénario d'un départ de l'Italien fait régulièrement parler en Espagne et quand il s'agit d'évoquer sa succession, plusieurs noms reviennent. Zinedine Zidane serait notamment l'une des options du Real Madrid, où il pourrait connaitre ainsi un 3ème passage.

Zidane voulait sa tête, le Real Madrid passe à l'action https://t.co/fNh4RYs1iC pic.twitter.com/6Xr9aygxRT — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Xabi Alonso plutôt que Zidane ?

Mais voilà qu'un autre entraîneur pourrait plomber le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid : Xabi Alonso. Alors que l'Espagnol fait des merveilles sur le banc du Bayer Leverkusen, Relevo révèle qu'en interne, Alonso plairait de plus en plus à Madrid. Il serait d'ailleurs le 1er nom coché pour remplacer Carlo Ancelotti.

Où Zidane va-t-il rebondir ?

Pour Zinedine Zidane, il pourrait donc peut-être falloir regarder ailleurs. Si Zizou doit oublier l'équipe de France, d'autres options s'offrent à lui. Régulièrement, la Juventus est annoncée sur le rang. Le PSG est un prétendant de longue date tandis qu'il a été annoncé que Zidane pourrait débarquer à l'OM avec l'Arabie Saoudit.