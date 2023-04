Zidane : Une bombe est lâchée pour le prochain entraîneur du PSG

Thibault Morlain

Tandis que Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu sur le banc du PSG, la question est de savoir qui viendra le remplacer la saison prochaine. Zinedine Zidane fait office de rêve des Qataris, mais d'autres noms sont cités. Ça a dernièrement été le cas avec Mikel Arteta, mais voilà que l'entraîneur d'Arsenal pourrait bien avoir une autre idée que rejoindre le PSG.

Si Christophe Galtier va finir la saison avec le PSG, il ne devrait plus être là pour le prochain exercice. Un nouvel entraîneur devrait donc débarquer dans la capitale française, reste maintenant à savoir qui. Plusieurs profils seraient alors à l'étude au PSG avec notamment Zinedine Zidane, Thiago Motta ou encore José Mourinho...

Arteta au PSG...

Dernièrement, la presse anglaise a également soufflé le nom de Mikel Arteta. Ancien joueur du PSG, l'Espagnol fait aujourd'hui du très bon travail avec Arsenal. Reviendra-t-il alors à Paris, cette fois sur le banc de touche ? A en croire Rio Ferdinand, Arteta préférerait une autre destination pour son avenir.

... ou plutôt au Real Madrid ?