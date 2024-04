Zidane : Un club lui claque la porte au nez !

Thomas Bourseau

Éloigné des terrains depuis près de trois ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane viserait un rebond dans un autre club qu’il a connu pendant sa carrière de joueur : la Juventus. Néanmoins, cette opération s’annonce délicate au vu de la position de la Juve sur la question.

Zinedine Zidane a vu son rêve bleu temporairement s’envoler début 2023 avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026. De quoi obliger le champion du monde 98 à regarder ailleurs pour effectuer son retour aux affaires lui qui est sans club depuis son départ du Bayern Munich en mai 2021.

«La Juve c’est vraiment son autre maison»

En ce qui concerne la rumeur Bayern Munich pour la succession de Thomas Tuchel, elle plairait à Zinedine Zidane. Cependant, elle n’est pas sa priorité selon Frédéric Hermel. « Le Bayern fait partie (ndlr de ses choix) avec le PSG et la Juve qui est vraiment son grand objectif à entraîner un jour. (…) L’avenir de Zidane va dépendre d’Allegri ? Oui, vraiment, parce que la Juve c’est vraiment son autre maison ».

«Zidane n’est pas la première option de la Juve»