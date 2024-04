Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid s’attaque au rêve du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’est plus vraiment en passe d’accueillir Bernardo Silva. C’est en effet la tendance communiquée par le10sport.com ces derniers temps. Et le Real Madrid semblerait être particulièrement intéressé par ce retournement de situation pour le milieu offensif de Manchester City. Explications.

Le Real Madrid va enfin parvenir à ses fins après trois échecs criants dans sa quête de Kylian Mbappé ces dernières années, à savoir en 2017, en 2021 et en 2022. En fin de contrat au PSG cet été, Mbappé a annoncé son départ à ses dirigeants dès le mois de février et tout semblerait en passe d’être bouclé avec le Real Madrid.

Luis Campos rêvait de Bernardo Silva au PSG

Mais ce ne serait pas tout. En août 2022, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que la recrue rêvée du conseiller football Luis Campos pour le club parisien n’était autre que Bernardo Silva. Néanmoins, après voir été tenus en échec en 2022 et 2023, les dirigeants du PSG ont pris la décision de se retirer du dossier et notamment en raison des performances de Bradley Barcola et Kang-In Lee cette saison toujours selon le10sport.com.

Transferts - PSG : Le Real Madrid a un problème avec Mbappé https://t.co/fgu4Cy3FBH pic.twitter.com/tyg6AKVw2e — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Le Real Madrid va en profiter ?