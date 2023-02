Zidane sur le point de refuser le PSG pour… l’OM ?

Arnaud De Kanel

Contraint de retrouver un poste après avoir vu l'équipe de France lui passer sous le nez, Zinédine Zidane prépare son retour et pas n'importe où. Comme souvent, le Français est lié au PSG qui rêverait d'en faire son entraineur. Mais Zidane, c'est Marseille et cette idée ne m'emballerait pas du tout, à contrario de celle qui l'envoie sur le banc de l'OM.

Alors qu'il croyait prendre les rênes des Bleus après la Coupe du monde, Zinédine Zidane voyait Didier Deschamps étendre son contrat jusqu'en 2026. Ainsi, il se retrouve dans l'obligation de retrouver un banc pour ne pas avoir à attendre 4 ans de plus sans engranger d'expérience. Son palmarès parle déjà pour lui et il a fait ses preuves en remportant 3 Ligue des champions avec le Real Madrid. Zizou garde malgré tout une belle cote sur le marché au point où le PSG serait encore intéressé par sa venue. Le natif de Marseille envisagerait plutôt une expérience sur le banc de l'OM.

Le PSG pense encore à Zidane

La presse espagnole s'attarde toujours autant sur le PSG. Et depuis quelques temps, le club de la capitale est en panne de résultats, inquiétant avant la rencontre face au Bayern en Ligue des champions. De fait, MARCA indique que l'échéance européenne pourrait être fatale à Christophe Galtier. Et pour le remplacer, le PSG garderait en tête Zinédine Zidane qui avait failli venir l'été dernier avant de refuser l'offre parisienne. Une fois n'est pas coutume, il pourrait récidiver pour privilégier... l'OM !

Zidane chaud pour l'OM ?