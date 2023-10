Zidane se fait recaler, une surprenante équipe pour son retour ?

Thomas Bourseau

Deux ans et demi après son retrait du Real Madrid et du football, Zinedine Zidane est totalement préparé à retrouver le chien des bancs de touche selon Frédéric Hermel. Et la folle option de la sélection espagnole ne serait pas à écarter selon lui après l’échec équipe de France.

Zinedine Zidane est prêt à reprendre du service, lui qui est éloigné des bancs de touche depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. D’après le journaliste Frédéric Hermel, c’est le moment pour Zidane. « Il a très envie d’entraîner. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une proposition et qu’un président ait pensé à lui ».

«Un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane»

Néanmoins, bien que l’équipe de France soit son rêve assumé, Zinedine Zidane pourrait ne pas dire non à la sélection espagnole. « À partir du moment où il va y avoir des élections à la fédération espagnole, qui sait si un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane. Ça ne me paraît pas saugrenu. Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid ».

