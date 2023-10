Il l’annonce en direct, le rêve de Zidane est brisé

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane attend l’appel de la Fédération française de football depuis quelques années. Et comme le journaliste Frédéric Hermel l’a fait savoir, Zidane croyait vraiment qu’il prendrait la succession de Didier Deschamps chez les Bleus à la fin de la Coupe du monde. Pire, il y « croyait à mort ».

Entraîner l’équipe de France, c’est le rêve de Zinedine Zidane. Ayant tout gagné avec les Bleus en tant que joueur dont une Coupe du monde et un Euro, celui qui est surnommé « Zizou » ne cachait pas son souhait de prendre les rênes de la sélection française en juin 2022.

«J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour»

C’est en effet ce qu’il révélait à L’Équipe après avoir remporté notamment trois Ligues des champions en tant qu’entraîneur du Real Madrid. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».

«Il pensait pouvoir récupérer l’équipe au mois de janvier dernier»