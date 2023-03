Zidane - PSG : En pleine révolution, le Qatar a trouvé la solution

Pierrick Levallet

Contraint de retrouver du service en club après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France, Zinédine Zidane pourrait enfin rejoindre le PSG. Cependant, le technicien français ne serait pas le seul nom envisagé pour remplacer Christophe Galtier. Le nom de José Mourinho serait aussi évoqué au sein de la direction parisienne, et le Qatar ne dirait pas non au Special One.

Privé de l’Équipe de France suite à la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, Zinédine Zidane va devoir reprendre du service en club. Comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le technicien français était le grand rêve du Qatar avant l’arrivée de Christophe Galtier. Le pays hôte de la dernière Coupe du monde ne l’aurait pas oublié et souhaiterait toujours le voir au PSG.

Campos veut Mourinho pour remplacer Galtier

Toutefois, la direction parisienne pourrait en décider autrement. D’autres noms seraient également envisagés pour le poste, dont celui de José Mourinho. Le journaliste Pedro Almeida a même révélé que l’entraîneur portugais était la priorité de Luis Campos. Le conseiller football du PSG pourrait d’ailleurs recevoir un soutien de taille dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi donne le feu vert