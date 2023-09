Zidane pose sa condition pour entraîner l’OM

Thomas Bourseau

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a cependant jamais arboré la tunique de l’OM durant sa carrière de joueur. Pour ce qui est de prendre en charge les rênes de l’effectif du club phocéen, Zidane ne dirait pas non à terme, à condition que Frank McCourt accepte de vendre l’Olympique de Marseille d’après la presse ibérique.

Il est le rêve de beaucoup de supporters du PSG et amoureux du football, mais surtout d’énormément de fans de l’OM. Et pour cause, Zinedine Zidane est un enfant du pays. Né à Marseille, la légende du football français n’y a cependant jamais joué au cours de sa carrière professionnelle.

L’OM contacte Zidane

Devenu entraîneur au milieu de la dernière décennie en remportant au passage trois Ligues des champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane est sans club depuis le mois de mai 2021. Annoncé occasionnellement du côté du PSG, Zidane l’a été ces derniers jours à l’OM dans le cadre de la quête du successeur de Marcelino. Finalement, Gennaro Gattuso a été nommé après un coup de fil qui n’a pas débouché sur un accord avec Zinedine Zidane selon Mundo Deportivo.

L’OM choisit son nouvel entraîneur, la décision est validée https://t.co/Lp7vMIG3KN pic.twitter.com/6W9aYTpdj2 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Zidane prêt à dire oui à l’OM en cas de l’arrivée d’un nouveau propriétaire ?

Le média ibérique explique que Zinedine Zidane ne fermerait pas la porte définitivement à l’OM. Cependant, il faudrait que cela se fasse selon ses termes. Non convaincu par la direction prise par le projet sportif de l’Olympique de Marseille, Zidane se laisserait éventuellement tenter par le challenge si un changement de propriétaire était opéré. Alors que la famille royale saoudienne tourne autour de l’OM pour un rachat, Zidane pourrait dans ce cas de figure débarquer à Marseille. Reste désormais à savoir si Frank McCourt se résignera à vendre l'OM à présent.