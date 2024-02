Zidane - OM : L’Arabie Saoudite prépare une surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le cadre du possible rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite dans les mois à venir, Zinedine Zidane apparaît déjà comme une priorité absolue au poste d’entraîneur. Mais finalement, à en croire un membre de la famille royale saoudienne, c’est un autre club de Ligue 1 qui pourrait être racheté, ce qui relancerait donc totalement l’avenir de Zidane.

Une question revient en boucle depuis maintenant plusieurs mois : l’OM va-t-il vraiment être racheté par l’Arabie Saoudite, et si oui, quand ? Zinedine Zidane semble déjà promis au poste d’entraîneur si ce projet venait à voir le jour, d’autant que le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale saoudienne, n’a pas nié cette possibilité avec l’ancienne légende du Real Madrid : « Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie Saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zidane est un bon entraîneur, c’est une légende bien sûr », a-t-il récemment confié au Média Carré . Mais l’OM pourrait avoir une mauvaise surprise…

Mercato - OM : Il annonce du lourd après son transfert ! https://t.co/1MRElkBqjG pic.twitter.com/4ZwG03eQmt — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Surprise, l’Arabie Saoudite finalement vers l’AS Monaco ?

En effet, dans ce même entretien, le prince saoudien a indiqué que l’OM n’était pas le seul club envisagé pour un rachat en Ligue 1 : « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe ». Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud évoque donc également l’AS Monaco, qui pourrait donc faire de l’ombre à l’OM.

« Monaco ? Bien sûr que c’est possible »