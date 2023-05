Zidane - Mourinho : Le PSG vend la mèche pour l’entraîneur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sa première saison en tant qu’entraîneur du PSG étant relativement compliquée, autant sur le plan sportif qu’extrasportif, l’avenir de Christophe Galtier fait déjà couler beaucoup d’encre. Mais de son côté, le technicien français affiche une grande sérénité quant à son futur et affiche une envie claire pour son avenir au PSG.

Une question revient en boucle depuis maintenant plusieurs semaines : Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la tendance est à un maintien de l’ancien maitre à jouer du LOSC et de l’ASSE cet été, le projet du Qatar avec le tandem Campos-Galtier étant planifier sur plusieurs années. Pourtant, les rumeurs vont bon train à ce sujet, et certains annoncent un grand changement à venir sur le banc du PSG.

Une star du PSG est attaquée, son clan accuse Galtier https://t.co/1fU4M9M0mZ pic.twitter.com/a3UG0K5CuM — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Zidane, Mourinho… Les profils évoqués au PSG

Plusieurs profils de prestiges sont évoqués avec insistance pour venir assurer la succession de Galtier l’an prochain au PSG, comme Zinedine Zidane, José Mourinho ou encore Thiago Motta, qui serait d’ailleurs le profil privilégié par le président Nasser Al-Khelaïfi selon L’EQUIPE . Le feuilleton continue donc de faire couler beaucoup d’encre, et face aux rumeurs, Christophe Galtier affiche une position assez sereine sur son cas personnel au PSG.

« Pas d’usure chez moi »