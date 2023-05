PSG : Galtier vend la mèche pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de la fin de la saison, le PSG n'a toujours pas officiellement remporté le titre de champion de France. Une situation fragilise la position de Christophe Galtier sur le banc du club parisien. Néanmoins, le natif de Marseille n'a aucune intention de renoncer et semble toujours concentré sur sa mission.

Quel avenir pour Christophe Galtier ? A quatre journées de la fin de la saison, la question se pose car le PSG n'est toujours pas assuré d'être champion de France à l'issue d'une saison très décevante. Son futur reste donc incertain alors que plusieurs noms circulent pour le remplacer. Cependant, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC continue d'affirmer qu'il est heureux et pleinement investi dans son travail à Paris.

«Il y a une très grande détermination»

« Vivement qu'on le soit champion. Des matchs se présentent. On est sur un match déterminant, pas décisif. Si nous l'emportons demain, on ne sera pas champions. Les matchs décisifs arriveront plus tard. La vie n'est pas un long fleuve tranquille ici, il se passe des choses. Mais non, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure chez moi, d'envie d'être vite en vacances pour récupérer. Il y a une très grande détermination », assure Christophe Galtier à l'occasion de son passage en conférence de presse, en marge de la réception d'Ajaccio samedi soir au Parc des Princes.

Galtier parti pour rester au PSG ?