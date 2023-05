Zidane : L’OM peut frapper un très grand coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le week-end dernier, la rumeur Zidane à l’OM a fait son apparition. Igor Tudor est bien en place mais si jamais la Juventus, qui le suit de près, faisait une offre, Marseille pourrait accepter de le laisser partir. Zizou, lui, serait tenté par une aventure à l’OM, à condition qu’il y ait un projet solide avec un investisseur puissant.

La rumeur est tombée un peu de n’importe où mais cela suffit amplement pour enflammer les supporters de l’OM. Le week-end dernier, le journal Marca annonçait que le club olympien avait un œil sur Zinédine Zidane. Le champion du monde 98 est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021 et l’OM le sait pertinemment. Mais pour le moment, Igor Tudor réalise du bon travail et un départ n’est pas envisagé… à moins que la Juventus ne fasse une offre intéressante.

Venir à l’OM, Zidane ne dit pas non

D’après les informations de Foot Mercato , dans l’entourage de Zinédine Zidane, on estime qu’il pourrait venir à l’OM si un projet intéressant se met en place, à savoir avec un nouvel investisseur et des moyens plus importants. C’est ce qu’expliquait Samir Nasri en février dernier : « Avec un vrai projet, des ambitions, demain, s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais ».

Mercato : Nouvelle menace pour l’avenir de Zidane ? https://t.co/m0UsUT4BvG pic.twitter.com/8w5BiWZmgk — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Le club n’est pas en vente

Mais pour le moment, Frank McCourt n’envisage pas de céder l’OM. L’homme d’affaires américain a été interpellé plusieurs fois sur ce sujet mais il tient au club olympien. Propriétaire de l’OM depuis 2016, McCourt a déjà investi beaucoup d’argent. Il en a plus perdu qu’il en a gagné mais globalement, Marseille a largement redressé la barre et retrouve régulièrement la Ligue des Champions. Pour une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane, cela attendra.