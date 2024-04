Zidane : Le Real Madrid a choisi son prochain entraîneur ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a conforté Carlo Ancelotti dans sa position d’entraîneur en décembre dernier jusqu’à l’été 2026. Mais d’ici-là, Xabi Alonso pourrait débarquer sur le banc de touche du club merengue. La Casa Blanca échapperait donc à Zinedine Zidane si l’on en croit les échos du vestiaire du Real Madrid.

Zinedine Zidane n’a connu que le Real Madrid comme équipe depuis sa retraite de joueur et sa reconversion en tant qu’entraîneur. En effet, passé par la Castilla en ayant également été l’adjoint de Carlo Ancelotti pendant un temps, Zidane a par la suite entraîné à deux reprises la Casa Blanca en tant que coach principal. Et en retrait depuis bientôt trois ans, un retour au Real Madrid ne serait pas pour déplaire à Zinedine Zidane.

Xabi Alonso penserait au Real Madrid

Xabi Alonso impressionne au Bayer Leverkusen cette saison, si bien que son nom a été lié à Liverpool, au Bayern Munich ainsi qu’au Real Madrid, trois de ses anciens clubs en tant que joueur. Néanmoins, Alonso a dernièrement assuré qu’il restera à Leverkusen la saison prochaine, afin de se préparer au mieux pour prendre la place de Carlo Ancelotti au Real Madrid dont le contrat expirera en juin 2026 ? C’est la tendance évoquée en Espagne.

Zidane voit le vent tourner au Real Madrid, le tube Alonso arrive