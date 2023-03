Zidane : Le PSG a un plan B

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’avenir de Christophe Galtier à long terme sur le banc du PSG pourrait s’avérer incertain, l’option Zinedine Zidane est évoquée avec insistance pour le remplacer. Mais il semblerait que la piste menant à José Mourinho, très appréciée par Nasser Al-Khelaïfi, soit également à l’étude au sein du PSG.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Christophe Galtier, auteur d’une première saison décevante sur le banc du PSG ? À en croire les dernières tendances, l’entraîneur parisien ne serait pas menacé à court terme, mais son cas pourrait sérieusement être reconsidéré en fin de saison, surtout si les résultats du PSG ne s’améliorent pas d’ici-là : « Je suis venu dans ce projet pour deux ans, on spécule sur mon avenir. Ma seule obsession, c'est d'être champion. Ce match va peut-être occasionner une réflexion de ma direction mais il faut remettre les choses dans le contexte. Ce match ne doit pas tout remettre en cause », lâchait d’ailleurs Galtier dimanche dernier après la défaite en championnat contre Rennes (0-2).

Zidane n’est pas la seule option

Pour le remplacer au PSG, le nom de Zinedine Zidane revient très régulièrement dans la presse, l’ancien entraîneur du Real Madrid ayant d’ailleurs déjà été approché sans succès par le Qatar l’été dernier. Mais il n’est pas la seule option à l’étude… Média Foot a révélé mardi que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, en pinçait également pour un certain José Mourinho qu’il souhaiterait voir débarquer en cas de limogeage de Galtier dans les mois à venir.

« Le seul capable d’entraîner le PSG »