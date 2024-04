Zidane : Le feuilleton est relancé à l’étranger !

Alexis Brunet

Depuis 2021, Zinédine Zidane n'entraîne plus. Le Français a pris une pause après son deuxième passage au Real Madrid, et il attend le projet qui le fera replonger. Dernièrement, le Bayern Munich a été annoncé comme très intéressé par les services du champion du monde 1998. Mais finalement, il se pourrait bien que ce dernier soit déjà distancé par d'autres candidats.

L'absence de Zinédine Zidane commence à être longue. Alors que le Français avait parfaitement réussi ses débuts d'entraîneur, remportant notamment trois Ligues des champions avec le Real Madrid, il a depuis fait une pause, et cela fait trois ans qu'il n'a pas pris place sur un banc.

Le Bayern Munich pense à Zidane

Mais Zinédine Zidane pourrait finalement retrouver un club prochainement. Dimanche, Marca affirmait que le Bayern Munich était très intéressé par les services du Français. Le champion du monde 1998 pourrait prendre la place de Thomas Tuchel, qui quittera le club allemand à l'issue de la saison.

Un club s'offre à Zinedine Zidane ! https://t.co/ZMoIjxeh6u pic.twitter.com/lbjVfbdAs9 — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Zidane n'est pas le favori