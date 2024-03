Zidane : L’annonce du Real Madrid qui change tout ?

Thomas Bourseau

En manque de football depuis 2021, Zinedine Zidane chercherait activement un banc de touche et ne resterait pas insensible au Bayern Munich. Barré dans l’esprit des dirigeants munichois par Xabi Alonso, ce dernier rêverait du Real Madrid à l’été 2025. Mais Carlo Ancelotti ne compterait pas céder sa place.

Zinedine Zidane bientôt au Bayern Munich ? Pour son retour aux affaires, un confident de la légende du football français a avoué une attirance de Zidane pour le club bavarois qui est en quête d’un nouveau coach pour la succession de Thomas Tuchel en fin de saison. Cependant, Xabi Alonso aurait les faveurs des décideurs du Bayern d’après L’Équipe .

Xabi Alonso pense au Real Madrid, boulevard pour Zidane ?

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe révèle néanmoins ce mardi que Xabi Alonso aurait repoussé les avances du Bayern Munich à trois reprises et qu’il serait plus enclin à l’idée de prendre la suite de Jürgen Klopp à Liverpool ou bien de poursuivre sa mission au Bayer Leverkusen et succéder à Carlo Ancelotti en 2025 au Real Madrid.

