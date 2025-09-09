Zidane : La discussion secrète qui confirme son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane est l'immense favori pour succéder à Didier Deschamps qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2026. Et en coulisses, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid se préparerait à prendre ses nouvelles fonctions.

Cela fait désormais quelques mois que Didier Deschamps a confirmé qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Le sélectionneur tentera d'emmener l'équipe de France vers une troisième finale de Coupe du monde d'affilée, et surtout vers unes troisième étoile, avant de refermer un chapitre qui aura duré 14 ans depuis sa prise de fonction en 2012, date à laquelle il avait succédé à Laurent Blanc.

Zidane prépare son retour ! Et pour le remplacer, un nom revient avec insistance depuis de nombreux mois déjà, à savoir celui de Zinedine Zidane, l'immense favori à la succession de Didier Deschamps. D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, l'ancien numéro 10 des Bleus se prépare déjà à prendre le poste de sélectionneur. Le média révèle même que Zinedine Zidane prend beaucoup de notes sur tous les matches qu'il regard, au point d'avoir déjà des idées sur la façon dont il veut faire jouer l'équipe de France.