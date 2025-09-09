Zidane : La discussion secrète qui confirme son grand retour !

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane est l'immense favori pour succéder à Didier Deschamps qui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur des Bleus à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2026. Et en coulisses, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid se préparerait à prendre ses nouvelles fonctions.
Cela fait désormais quelques mois que Didier Deschamps a confirmé qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Le sélectionneur tentera d'emmener l'équipe de France vers une troisième finale de Coupe du monde d'affilée, et surtout vers unes troisième étoile, avant de refermer un chapitre qui aura duré 14 ans depuis sa prise de fonction en 2012, date à laquelle il avait succédé à Laurent Blanc.
Zidane prépare son retour !
Et pour le remplacer, un nom revient avec insistance depuis de nombreux mois déjà, à savoir celui de Zinedine Zidane, l'immense favori à la succession de Didier Deschamps. D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, l'ancien numéro 10 des Bleus se prépare déjà à prendre le poste de sélectionneur. Le média révèle même que Zinedine Zidane prend beaucoup de notes sur tous les matches qu'il regard, au point d'avoir déjà des idées sur la façon dont il veut faire jouer l'équipe de France.
La discussion secrète avec Laurent Blanc
Mais L'EQUIPE dévoile un autre indice sur l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. En effet, l'ancien joueur du Real Madrid aurait notamment échangé avec son ancien coéquipier en Bleus Laurent Blanc afin de prendre des informations sur son expérience de sélectionneur. Celui qui est surnommé le Président, était effectivement à la tête des Bleus entre 2010 et 2012. Une discussion secrète qui confirme que Zinedine Zidane se projette en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France.