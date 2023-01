Zidane entraîneur, c’est terminé ?

Thibault Morlain

Après avoir quitté le Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane rêvait de devenir le sélectionneur de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Cela ne sera finalement pas pour tout de suite et l’avenir de Zizou est aujourd’hui au centre des discussions. Alors que Zidane est annoncé un peu partout, Rolland Courbis a livré son avis sur ce qu’il faudrait attendre.

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? Suite à la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 avec l’équipe de France, telle est la question qui se pose pour l’ancien du Real Madrid. Zizou est alors annoncé un peu partout, que ce soit au PSG ou encore à la Juventus. Mais voilà qu’on pourrait bien ne plus revoir Zidane sur le banc d’un club.

« Zidane va vouloir rester dans le métier qu’il veut exercer désormais »

Pour le10sport.com , Rolland Courbis s’est penché sur l’avenir de Zinedine Zidane. Et pour lui, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait bien ne plus diriger de club à l’avenir. « Moi, j’ai tendance à penser qu’aujourd’hui, Zinedine Zidane va vouloir rester dans le métier qu’il veut exercer désormais, celui de sélectionneur », a expliqué le consultant RMC.

Entraîneur ou sélectionneur, de grandes différences