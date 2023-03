Zidane doublé par Mourinho, une chance pour le PSG ?

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane souhaite rapidement retrouver un poste. Ça tombe bien, le Paris Saint-Germain pourrait décider de se séparer de Christophe Galtier seulement quelques mois après son arrivée ! Pourtant, une nouvelle option est évoquée du côté du PSG ces derniers jours, avec José Mourinho.

La saison prochaine, il pourrait y avoir un duo 100% portugais à la tête du PSG ! Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho semble être une réelle option pour remplacer un Christophe Galtier plus critiqué que jamais et la presse italienne annonce même une rencontre survenue tout récemment...

Rencontre à Rome avec Mourinho

A en croire les indiscrétions de La Repubblica , le président Nasser Al-Khelaïfi aurait été aperçu à Rome ces derniers jours et il aurait vraisemblablement rencontré Mourinho. Ce dernier est un vieux serpent de mer du projet QSI et après plusieurs arrivées manquées il pourrait bien retrouver son compatriote Luis Campos du côté du PSG.

Le Real Madrid souhaite jouer les trouble-fêtes

Pourtant, un autre top club européen pourrait l’approcher d’ici la fin de la saison ! TMW explique que le Real Madrid aimerait beaucoup retrouver José Mourinho, avec Carlo Ancelotti qui pourrait bien prendre les rênes de la sélection brésilienne. Un retour de Zinédine Zidane a également été évoqué, mais c’est finalement le Special One qui aurait les faveurs de Florentino Pérez.

Un boulevard pour Zidane

Il semble donc que le Real Madrid pourrait involontairement réaliser l’un des vieux rêves du Qatar, avec Zidane ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com comment les propriétaires du PSG ont tenté de convaincre le technicien français la saison dernière, lors qu’ils cherchaient un remplaçant à Mauricio Pochettino. A l’époque, Zidane avait refusé pour attendre l’équipe de France, mais la donne a totalement changé.