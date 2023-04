Zidane au PSG, voilà comment le Qatar peut boucler le coup du siècle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG souhaite tourner la page Christophe Galtier. Le technicien français demeure sur la sellette après une première saison décevante. La priorité du Qatar pour le remplacer serait Zinédine Zidane, mais certains se demandent ce que le champion du monde 1998 ferait dans cette galère. Pourtant, le PSG possède de solides arguments comme l'a souligné Damien Degorre.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier devrait être l'entraîneur du PSG à la reprise, en juillet prochain. Et pour cause, le club ne discute avec aucun entraîneur, même si plusieurs profils seraient surveillés, notamment celui de Zinédine Zidane.





Galtier : Il est enfin fixé sur son avenir au PSG https://t.co/qa8EiRgDUc pic.twitter.com/eDgu0sdF4T — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Doha fonce sur Zidane

« Doha a l’intention de tout faire pour tourner cette page, qui est la plus sombre de l’ère qatarie et de tout faire pour venir Zidane. Je pense que ce sera plus facile cette fois-ci parce qu’il n’y a plus l’équipe de France » a confié Damien Degorre ce jeudi soir.

Voilà les arguments du PSG