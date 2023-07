Zidane au PSG ? La punchline retentissante

Thomas Bourseau

Et si Zinedine Zidane débarquait au PSG ? D’après Mohamed Henni, influenceur et supporter invétéré de l’OM, c’est tout bonnement impossible comme il est impossible que Paris ait un jour la plage.

Zinedine Zidane est natif de Marseille, mais n’a jamais joué à l’OM comme Lucas Hernandez qui est en route pour le PSG. Le champion du monde 98 pourrait-il le suivre ? Les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain rêvent de faire venir Zidane sur le banc de touche de l’équipe première du club de la capitale.

«Zidane au PSG ? Ça, c’est dans vos plus grands rêves»

Néanmoins, le timing n’est jamais bon et Zinedine Zidane ne donne jamais son aval au PSG. Lors de la traditionnelle session questions réponses posées par les internautes de Canal+ dans la boîte à questions dans le cadre de la promotion des du film « Les Déguns 2 » , Hakim Jemili, Nordine Salhi et Mohamed Henni ont été invités à s’exprimer sur l’éternelle rumeur liant Zinedine Zidane au PSG. Pour Salhi qui est supporter de l’OM, « Ça, c’est dans vos plus grands rêves ». Supporter du PSG, Hakim Jemili sait « très bien que ça n’arrivera jamais ».

«Zidane, c’est comme la plage, vous ne l’aurez jamais !»