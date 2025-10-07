Zidane au FC Barcelone, la surprise que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que Luca Zidane a rejoint l'Algérie pour la première fois, Elyaz Zidane, autre fils de Zinedine Zidane, dispute lui actuellement la Coupe du monde U20 avec l'équipe de France. Une compétition vers laquelle les plus grands clubs européens ont les yeux rivés. Et voilà que l'actuel joueur du Betis Séville attirerait notamment l'attention... du FC Barcelone.

Après Zinedine Zidane, ce sont ses fils qui ont fait leurs armes chez les jeunes du Real Madrid. Toutefois, aujourd'hui, il n'en reste plus aucun chez les Merengue. A 19 ans, Elyaz Zidane a donc quitté la Casa Blanca et il évolue aujourd'hui au Betis Séville. Mais voilà que le fils de Zizou pourrait ne pas s'éterniser en Andalousie, étant surveillé par certaines écuries européennes.

Elyaz Zidane surveillé par le Barça ? A 19 ans, Elyaz Zidane est actuellement avec l'équipe de France pour disputer le Mondial U20. Une compétition lors de laquelle le fils de Zinedine Zidane est visiblement suivi de près. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait dépéché des émissaires pour surperviser cette compétition et Elyaz Zidane ferait partie des joueurs surveillés par le Barça.