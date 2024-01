Zidane - Arabie Saoudite : Un projet légendaire se confirme à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre de la famille de Mohammed ben Salmane, prince hériter d'Arabie Saoudite, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a annoncé que son pays n'était pas fermé à l'idée d'acheter un club de Ligue 1. L'OM a été cité comme une option et le prince saoudien n'a pas fermé la porte à une association avec Zinédine Zidane, l'enfant du pays.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs sur une vente de l'OM apparaissent sur la toile. On peut entendre que Frank McCourt est prêt à passer la main à des investisseurs saoudiens. Ces mêmes repreneurs auraient des idées plein la tête et voudrait confier le rôle de manager général à Zinédine Zidane. Selon France-Bleu Provence, le champion du monde 1998 aurait même accepté la proposition. Difficile de savoir si cela relève de l'info ou de l'intox. Quoi qu'il en soit, l'OM reste un club attractif et l'Arabie Saoudite pourrait bien être séduit par la perspective de succéder à Frank McCourt.

Un prince saoudien ouvre la porte à l'OM

Questionné par le média Le Carré , Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a évoqué cette possibilité. « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe » a confié le prince saoudien.

« Zidane ? Une légende bien sûr »