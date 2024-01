Mercato : Un joueur de l’OM retourne sa veste !

Thomas Bourseau

En pleine quête du trophée de champion d’Afrique qui sera octroyé en février prochain au terme de la Coupe d’Afrique des nations, Ismaïla Sarr est au cœur des rumeurs de transfert avec un prêt du côté de Villarreal où Marcelino lui déroulerait le tapis rouge. Et pourtant, bien que le contraire ait été communiqué ce vendredi, Sarr n’aurait pas envie de quitter la cité phocéenne cet hiver.

Le feuilleton Ismaïla Sarr a pris pas mal d’ampleur en l’espace de quelques heures seulement. En effet, dans la journée de jeudi, Relevo annonçait un intérêt de Villarreal, club entraîné par Marcelino dans la foulée de son départ de l’OM cette saison, pour l’international sénégalais engagé avec sa sélection pour la Coupe d’Afrique des nations. Et en attendant le 1/8ème de finale qu’il disputera avec les Lions de la Teranga lundi prochain face à la Côte d’Ivoire, son avenir est grandement évoqué à l’Olympique de Marseille.

Ismaïla Sarr prêt à dire oui à Villarreal ?

Certes, Ismaïla Sarr est seulement arrivé de Watford l’été dernier pour une somme avoisinant les 13M€, mais le challenge proposé par Villarreal et son ancien entraîneur Marcelino ne le laisserait pas insensible selon le journaliste Fabrizio Romano. Sur son compte X , l’Italien expliquait même que Sarr aurait déjà donné son feu vert à Villarreal. En conférence de presse, Pablo Longoria expliquait que tout était ouvert dans ce dossier jeudi. « Il n'y a pas d'offre concrète, mais c'est une chose qui doit être étudiée avec le joueur, le système de jeu est différent et ça change sa participation. On est content de son niveau, on croit en ses caractéristiques, mais c'est ouvert » . Mais la vérité serait tout autre.

Mercato : Le RC Lens va plomber l’OM ? https://t.co/XHV5BPQvby pic.twitter.com/bTsJXQohRH — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Ismaïla Sarr ne voudrait finalement pas s’en aller cet hiver