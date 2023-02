Zidane à l’OM ? La nouvelle bombe

Thibault Morlain

Didier Deschamps ayant prolongé avec l’équipe de France, Zinedine Zidane doit donc revoir ses plans concernant son avenir. Il rêvait des Bleus, le voilà désormais qu’il cherche un nouveau projet. Et si l’enfant de la Castellane débarquait à l’OM ? Sur la Canebière, Zidane est un véritable dieux et la possibilité de le voir sur le banc du Vélodrome est envisageable selon les dires de Samir Nasri.

Natif de La Castellane, Zinedine Zidane n’a jamais joué à l’OM. Et pourtant, dans la cité phocéenne, l’ancien du Real Madrid est adulé. Le rêve est d’ailleurs de le voir venir un jour occuper le poste d’entraîneur de Marseille. Faut-il alors croire en ce rêve ? Il y a quelques jours, Samir Nasri avait lâché une bombe à propos de Zidane et de l’OM, avouant : « Avec un vrai projet, des ambitions, demain s'il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l'OM. Il n'aura pas de pression, c'est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n'y est pas allé parce qu'il est vraiment Marseillais ».

« S’il y a un projet… »

La sortie de Samir Nasri a fait énormément parler et voilà qu’il en a d’ailleurs remis une couche concernant l’OM et Zinedine Zidane. Ce dimanche soir, l’ancien Olympien était invité sur le live Twitch de Gotaga pour une soirée poker. C’est alors que le rappeur Fianso, assis à côté de lui, lui demande si Zidane va venir à l’OM. A cela, Nasri a répondu : « S’il y a un projet, je pense … ».

« Reprendre reste mon envie »