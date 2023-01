Zidane à l’OM, c’est possible !

Arnaud De Kanel

À la recherche d'un banc de touche suite à la prolongation longue durée de Didier Deschamps, Zinédine Zidane explore les pistes. Le ballon d'or 1998 aurait dressé sa short-list de clubs où il serait intéressé pour entrainer. Une liste dans laquelle figurerait l'Olympique de Marseille ! De quoi mettre le feu dans la cité phocéenne.

La prolongation de contrat de Didier Deschamps a déclenché un énorme séisme dans le football français. Longtemps annoncé comme successeur de Dédé , Zinédine Zidane est contraint de revoir ses plans, lui qui avait refusé des offres alléchantes l'été dernier. Et avec un palmarès comme le sien, Zizou ne vise pas n'importe quels clubs. Le champion du monde 98 ne serait pas contre l'idée de s'installer dans la cité phocéenne.

Il claque la porte de l’OM et sort enfin du silence https://t.co/MDhSdDspoN pic.twitter.com/H5D3GEFBEC — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Zidane intéressé par l'OM ?

Pour se consoler de l'équipe de France, Zinédine Zidane se met à rêver. Joueur légendaire et entraineur à succès malgré son peu d'années en poste, Zizou vise du lourd. The Athletic révèle qu'il envisagerait trois options : le Real Madrid, la Juventus et... l'OM ! En effet, Zinédine Zidane garde une attache particulière à sa ville natale, raison pour laquelle il a refusé le PSG, et aimerait entrainer le club phocéen. Or, il a déjà posé ses conditions. Zizou veut un projet sportif solide, capable de lui mettre à disposition ce dont il a besoin pour remporter des titres. Le principal objectif restant pour lui la Ligue des champions à laquelle court l'OM depuis 1993. Une idée qui avait déjà traversé l'esprit de Rolland Courbis.

Courbis signe