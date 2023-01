Il réclame le transfert d’une pépite du PSG

Thibault Morlain

Mécontent de sa situation au PSG la saison dernière, Edouart Michut a fait ses valises à l’occasion du mercato estival. Faute d’avoir du temps de jeu à Paris, le milieu de terrain est parti en chercher à Sunderland, où il a été prêté avec option d’achat. Et alors que cela se passe bien pour Michut chez les Black Cats, on ne dirait pas non pour le conserver au-delà de cette saison.

Avec Xavi Simons, il était l’un des espoirs le plus prometteurs au PSG. Edouard Michut était très attendu, mais il n’a jamais réellement eu sa chance alors qu’on lui avait pourtant fait certaines promesses au moment de prolonger. Michut a alors préféré s’en aller. Direction donc Sunderland pour le joueur du PSG, qui a été prêté avec une option d’achat estimée à 5M€.

Michut en réussite en Angleterre

Désormais en Angleterre, en deuxième division avec Sunderland, Edouard Michut a connu des débuts mitigés avec les Black Cats. Mais voilà que cela va de mieux en mieux pour le milieu de terrain prêté par le PSG. Et ses performances sont remarquées de l’autre côté de la Manche. De quoi lui permettre de s’installer en Angleterre à terme ?

« J'espère qu'il sera là longtemps »