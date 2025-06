Zaïre-Emery - PSG : La décision est prise pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une saison marquée par une blessure et un temps de jeu réduit sur l’année 2025, Warren Zaïre-Emery reste un élément clé pour l'avenir du PSG. Au sein de son entourage, on affirme que l’international français de 19 ans se sent bien, confirmant le fait qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour lui.

Après l’emballement suscité au début de sa carrière, s’imposant comme un titulaire indiscutable au PSG aux côtés de Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery doit aujourd’hui manger son pain noir. S’il a réalisé sa cinquantième apparition de la saison face à Botafogo (0-1), lors de la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs, l’international français totalise en revanche 33 titularisations, s’installant davantage sur le banc de touche lors de la seconde partie de saison.

Zaïre-Emery bien mentalement et physiquement Warren Zaïre-Emery a payé cher son entorse de la cheville gauche le 29 janvier dernier en Ligue des champions, contre Stuttgart, devant ensuite se contenter de rencontres de Ligue 1 sans importance sans intégrer une fois le onze de départ en Coupe d’Europe. Pas de quoi l’attendre comme l’a fait savoir son entourage à L’Équipe, affirmant que le titi du PSG se sent très bien physiquement et mentalement.