Willian Pacho : L’OM va dégoûter le PSG !

L’été dernier, le PSG a recruté Willian Pacho pour 40M€. Un transfert qui a été salué compte tenu du fait qu’il s’est imposé comme cadre de Luis Enrique. Et si l’OM reproduisait le même schème avec son compatriote Joël Ordóñez ? Sacha Tavolieri, journaliste qui a révélé l’intérêt marseillais pour l’Équatorien, rappelle que le PSG est également dans le coup et que cela pourrait bien ressemblait à un coup à la Pacho.

« Ce serait plus à Balerdi de passer axe gauche effectivement dans une défense à 3 mais quand tu bouges comme ça avec une défense qui est en mouvement, je pense qu'il y a surtout beaucoup un travail sur les automatismes à faire au niveau de l'animation. Pour moi, ce n'est pas nécessairement compliqué. Quand je regarde ce qu'il s'est fait à Bruges la saison dernière, ils jouaient dans une défense à 4. Brandon Mechele, qui est un central droitier, a bien souvent joué sur le côté droit, Ordóñez à la gauche de la défense centrale et puis parfois ils ont évidemment interverti selon les matchs », explique-t-il auprès du Phocéen, avant de faire la comparaison avec Willian Pacho .

«Il me fait penser à William Pacho»

« Évidemment, Ordóñez est très à l’aise sur son pied droit mais son pied gauche n'est pas un problème non plus. C’est un joueur qui est capable d’avoir de très très belles relances. Et qui justement, en dehors du fait que c’est un joueur extrêmement rapide et très puissant, me fait penser à William Pacho, qui va pouvoir aider aussi dans ce qu’on appelle le "build-up". C’est tellement important dans le football de Roberto De Zerbi que pour moi en tout cas, c’est pour ça qu’il est ciblé de manière particulière. Là où c'est une occasion en or, c'est qu'il n'a que 21 ans », ajoute Sacha Tavolieri.