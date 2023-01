Voilà la vérité pour cette bombe du mercato du PSG

Thibault Morlain

Ce lundi, une information pour le moins inattendue est sortie à propos du mercato du PSG. Alors que le club de la capitale n'avait jamais été associé à Azzedine Ounahi, il a été expliqué que le joueur d'Angers serait proche d'un transfert à Paris pour 30M€. Mais voilà que la vérité est bien différente concernant Ounahi et le PSG.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, ce mercato hivernal s'annonce calme au PSG. Il n'empêche que Luis Campos travaillerait en coulisses pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Et voilà que cela pourrait être le cas avec... Azzedine Ounahi. Sensation avec le Maroc à la Coupe du monde, le joueur d'Angers serait, selon les informations de Matteo Moretto, proche du PSG qui pourrait le recruter cet hiver et le laisser en prêt au SCO jusqu'à la fin de la saison.

Mercato : Le PSG boucle le transfert d'une révélation de la Coupe du monde https://t.co/QcaxxKAaoX pic.twitter.com/fPde2jHy4T — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Les pépites du PSG plutôt qu'Ounahi

Azzedine Ounahi va-t-il alors rejoindre le PSG ? Des réponses sont rapidement tombées. Selon Loïc Tanzi, Luis Campos aurait bel et bien étudié le cas Ounahi sans pour autant aller plus loin. En effet, au PSG, on ne voudrait pas freiner l'explosion de certaines pépites avec l'arrivée d'un nouveau joueur comme Azzedine Ounahi.

Aucun intérêt du PSG

le10sport.com a également obtenu des informations sur Azzedine Ounahi au PSG et cela est faux. En effet, aucune offre n'a été faite pour le joueur d'Angers, qui n'est d'ailleurs absolument pas une piste étudiée par Luis Campos sur le mercato. Selon nos informations, le PSG a actuellement d'autres priorités, à savoir les prolongations de Marquinhos, Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos.