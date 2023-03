Voilà la réponse du RC Lens pour ce transfert historique

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester United, Raphaël Varane a ouvert la porte à une fin de carrière du côté du RC Lens, son club de formation. Interrogé ce jeudi après-midi, Franck Haise - le coach des Sang et Or - a lâché ses vérités sur un possible retour du défenseur central de 29 ans à Bollaert.

Lors de l'été 2021, Raphaël Varane a créé la surprise. Alors qu'il a tout gagné au Real Madrid, le défenseur français a décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu pour tenter une nouvelle aventure en Premier League du côté de Manchester United. Jeune retraité en équipe de France, Raphaël Varane se voit déjà faire son retour à la Maison-Blanche pour y finir sa carrière, mais il s'imagine également retrouver le RC Lens.

Mercato : Pour son retour, Zidane doit faire un miracle à la Benzema https://t.co/9ELvol6vfy pic.twitter.com/B2YhBT80xF — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Raphaël Varane est prêt à finir sa carrière au RC Lens

Lors d'un entretien accordé à GQ , Raphaël Varane (29 ans) a affirmé qu'il comptait tirer sa révérence à Manchester United, au Real Madrid ou au RC Lens, son club formateur : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens ».

Franck Haise entretient le doute pour le retour de Varane