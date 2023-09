Viré par le PSG, Galtier recale un club de Ligue 1

Thibault Morlain

Le 4 juillet dernier, le PSG officialiser sa séparation avec Christophe Galtier. L’entraîneur français sera donc resté qu’une seule saison à la tête du club de la capitale. Désormais libre, le natif de Marseille a pris un peu de repos après une saison mouvementée. Galtier pourrait toutefois revenir rapidement aux affaires. Il ne manquerait pas de prétendants, mais certaines options ne seraient pas à son goût.

Champion de France avec le PSG, Christophe Galtier n’a toutefois pas survécu aux mauvaises performances de son équipe. Après seulement une saison, le Français a été remercié. Quid maintenant de son avenir ? Dernièrement, Galtier était annoncé proche d’un départ vers le Qatar, mais voilà que son nom a résonné à l’OL pour remplacer Laurent Blanc.

L’OL appelle Galtier

A la recherche du successeur de Laurent Blanc, l’OL, qui a coché de nombreux noms à l’instar de Gennaro Gattuso, Frank Lampard ou encore Oliver Glasner, aurait donc pensé à Christophe Galtier. Selon les informations dévoilées par RMC ce mardi soir, les Gones auraient contacté l’ancien entraîneur du PSG par l’intermédiaire de Vincent Ponsot et à la demande de John Textor. Les deux hommes ont alors échangé et Galtier a pris le temps de la réflexion en fin de semaine dernière.

Il dit non et préfère aller à l’étranger

Aller à l’OL ou non ? Telle est donc la question qui se posait pour Christophe Galtier. Le natif de Marseille a pris son temps pour peser le pour et le contre et il a fini par trancher à propos du challenge proposé par les Gones. Au final, Galtier n’ira pas prendre la succession de Laurent Blanc à Lyon. En effet, quelques mois après la fin de son aventure au PSG, il aurait décliné la possibilité d’entraîner l’actuel dernier de Ligue 1, donnant plutôt la préférence à une challenge à l’étranger désormais.