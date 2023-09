Viré par le PSG, Galtier lâche un aveu sur Enrique

Pierrick Levallet

Le PSG a opéré un changement majeur cet été avec le départ de Christophe Galtier et l'arrivée de Luis Enrique. Pour le moment, l'ancien sélectionneur espagnol peine à trouver la formule magique pour faire gagner son équipe. Christophe Galtier, lui, avoue avoir eu du mal à se faire à l'idée qu'il n'était plus l'entraîneur parisien.

Cet été, le PSG a mené d’importants changements en interne. Le club de la capitale a notamment décidé de tirer un trait sur Christophe Galtier et l’a remplacé par Luis Enrique. Le10Sport.com avait pu vous révéler que le plan de base de Luis Campos était de poursuivre avec l’entraîneur français. Mais finalement, le conseiller football du PSG s’est fait une raison. Désormais, c’est Luis Enrique qui est aux commandes de la formation parisienne. Et Christophe Galtier avoue avoir eu du mal à se faire à cette idée.

«Ça n’a pas été facile»

« Luis Enrique ? Ça n’a pas été facile les premières semaines, mais il arrive avec l'image du sélectionneur de l'Espagne et de l'entraineur du FC Barcelone, avec qui il a gagné les plus beaux trophées. Il est plus armé que moi » a expliqué l’ancien coach du PSG au micro du Canal Football Club .

Luis Enrique n’y arrive pas au PSG

Mais pour le moment, l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG n’est pas une franche réussite. Avec seulement deux victoires et huit points glanés en cinq matchs, le club de la capitale ne pointe qu’à la cinquième place de la Ligue 1. L’ex-sélectionneur de l’Espagne réalise le pire début de saison du PSG version QSI. Reste à voir s’il saura redresser la barre très rapidement, alors que les Rouge-et-Bleu vont disputer leur premier match de Ligue des champions ce mardi contre le Borussia Dortmund.