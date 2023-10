Vers un coup de théâtre pour l'avenir de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Il semble exister deux options, à savoir une prolongation au PSG ou une signature libre vers le Real Madrid. Et alors que la tendance a longtemps été à un départ, la situation est en train de s'inverser, au point qu'un coup de théâtre ne soit plus impossible. Comment va se terminer ce feuilleton ?

L'été a une nouvelle fois été mouvementé pour Kylian Mbappé qui avait envoyé une lettre au mois de juin à sa direction afin d'assurer qu'il ne lèverait pas l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Une situation qui a passablement agacé le PSG qui a pris la décision radicale d'écarter son attaquant vedette de son groupe, et même de la tournée estivale en Asie. Réintégré mi-août, Kylian Mbappé est resté à Paris, sans prolonger, ce qui laisse planer le doute sur l'avenir du crack de Bondy, longtemps annoncé sur le départ. Mais un coup de théâtre est-il possible ?

EXCLU @le10sport : Les vérités du dossier MbappéMbappé aux commandes du mercato ❌Mbappé a réclamé la tête de Neymar et Messi ❌Mbappé n’a rien signé avec le Real Madrid✅Entre Mbappé et le PSG, ça se réchauffe ✅https://t.co/CPvcCiNZFx — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 3, 2023

Entre le PSG et Mbappé, les relations se réchauffent

Quoi qu'il en soit, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les relations se sont clairement réchauffées entre Kylian Mbappé et sa direction. Glaciales jusque-là, elles sont bien plus cordiales, au point que les discussions aient repris sereinement. Pour le moment, l'attaquant français n'a rien promis au PSG, mais le ton des échanges est clairement apaisé, ce qui permet aux Parisiens d'exposer leur projet à leur attaquant vedette qui semble réceptif, et surtout satisfait du virage pris par le PSG lors du précédent mercato estival.

Pour son avenir, c'est du 50/50

Suffisant pour envisager une prolongation ? Il est probablement trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, selon nos informations, Kylian Mbappé n'a rien signé avec le Real Madrid, même pas un accord sous seing privé. Autrement dit, tout reste possible dans ce feuilleton dont l'issue est perçue comme incertaine au sein du PSG. Ce serait donc du 50/50, mais ce qui est certain c'est que si Kylian Mbappé venait à prolonger son contrat, ce serait un nouveau coup de théâtre dans ce feuilleton.



