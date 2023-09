Vente OM : McCourt réclame une folie à l’Arabie Saoudite

La rédaction

La crise que traverse à l'OM a fait ressurgir les rumeurs sur la vente de l'OM et l'avenir de Frank McCourt. Ce jeudi, le propriétaire américain a publié un communiqué pour apporter son soutien à Pablo Longoria, mais n'a pas évoqué de départ. Pourtant, à en croire Romain Molina, le natif de Boston cherche à se séparer du club marseillais contre une grosse somme d'argent.

Silencieux depuis le début de la crise sportive, Frank McCourt est sorti de son silence. Le propriétaire de l'OM a publié un communiqué pour soutenir Pablo Longoria et appeler à la solidarité avant la rencontre face à l'Ajax Amsterdam. Mais dans cette lettre, il n'est aucunement question d'une vente du club. Pourtant, certaines rumeurs évoquent un départ prochain de McCourt. Les négociations avec l'Arabie Saoudite se poursuivraient en coulisses selon certains journalistes. Sur Youtube , Romain Molina confirme que l'OM est très convoité.

Crise à l'OM, Frank McCourt fait une grande annonce https://t.co/cBfJS9UtRz pic.twitter.com/NN5Fp6sJNw — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

McCourt veut toucher le pactole

« Tu as des gens, en coulisses, un ancien directeur sportif d’un club français, qui dit avoir un mandat de vente, du golfe et de d’autres personnes, il y a des gens qui veulent racheter l’OM. McCourt il a des demandes qui sont juste irréalisables. Ça veut des centaines de millions d’euros, plus du demi-milliard » a lâché le journaliste ce mercredi. Mais McCourt se montrerait gourmand et réclamerait pas moins de 700M€.

Le feuilleton sur la vente de l'OM relancé