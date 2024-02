Vente OM : «McCourt ne veut pas lâcher le morceau», la famille Tapie balance !

Thomas Bourseau

En 2016, Frank McCourt a racheté l’OM de la famille Louis-Dreyfus avec comme volonté de bâtir un Champions Project. Et près de huit années plus tard, il est question d’une revente imminente du club phocéen. Cependant, le businessman américain ne donne pas de signe de vie et semble ignorer les offres de rachat selon le petit-fils de Bernard Tapie, président emblématique de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt est le propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016. Cependant, l’homme d’affaires américain semble s’être mis en retrait depuis plusieurs mois à l’Olympique de Marseille et ne paraît de ce fait plus autant investi que par le passé au moment de démentir les rumeurs de vente.

Frank McCourt porté disparu, mais pas de réponse pour une vente !

En effet, cela fait quelque temps qu’il est question d’une volonté d’investisseurs saoudiens de racheter l’Olympique de Marseille. Et malgré les informations circulant dans la presse selon lesquelles il se pourrait que ce soit officialisé courant 2024 avec potentiellement un rôle de manager général pour Zinedine Zidane, le processus de vente traîne. Et selon le clan Bernard Tapie, président de l’OM de son vivant, Frank McCourt ferait la sourde oreille.

L’ère de mon grand père fait partie de l’histoire du club, pourquoi veux-tu l’omettre ? Ça n’a aucun sens…Quand aux acheteurs je peux te certifier qu’il y en a pas mal d’intéressés… Mc Court ne veut juste pas lâcher le morceau! Mais à quoi bon stp ?? Dis moi, je capte pas! — Rod (@RodTapieM) February 10, 2024

