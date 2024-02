Mercato : Un acteur de cinéma boucle une signature à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samuel Gigot vit un rêve éveillé. Originaire du sud de la France, le défenseur central a toujours voulu rejoindre l'OM. Et aujourd'hui, le défenseur porte le brassard de capitaine. Mais selon Arriles Amrani, rien n'aurait été possible sans lui. Cet acteur, aperçu dernièrement dans le film «Les SEGPA», admet avoir été à l'origine de son arrivée à Marseille.

Samuel Gigot a attendu ses 28 ans pour découvrir la Ligue 1. Formé à Arles, l'Avignonnais a, très vite, rejoint l'étranger. Arrivé en Belgique en 2015, le défenseur s'engageait, par la suite, au Spartak Moscou. Il y restera quatre ans, jusqu'en 2022 et l'appel de l'OM.

Gigot a hérité du brassard de capitaine

Fan de l'OM depuis son jeune âge, Gigot n'a pas hésité une seule seconde au moment d'accepter l'offre transmise par Pablo Longoria. Dans un entretien à So Foot, l'acteur Arriles Amrani admet avoir joué un rôle dans cette opération.

« Je l'ai fait signer à l'OM »