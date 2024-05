Vente OM : McCourt débarque avec un projet béton ?

Thomas Bourseau

Frank McCourt s’est certes fait particulièrement désirer puisqu’il n’est plus venu à Marseille depuis août 2023. Cependant, le propriétaire de l’OM ne prévoit absolument pas de céder le club phocéen. Au contraire, le Bostonien aurait prévu un nouveau projet pour l’Olympique de Marseille sur les trois prochaines années qu’il présentera au club et aux médias d’après L’Équipe.

L’Olympique de Marseille n’a pas connu la saison la plus calme et sereine de son histoire, loin de là. Dès le mois de septembre, après une réunion qui s’est déroulée le 18 du mois entre les dix associations de supporters et quelques dirigeants de l’OM dont le président Pablo Longoria, Marcelino décidait de déposer sa démission pas moins de 48 heures après. Premier couac pour le patron de l’OM qui a dû trouver un nouveau coach pas moins de trois mois après la nomination de son ami Marcelino. Finalement, ce fut Gennaro Gattuso qui lui a succédé sur le banc de touche de l’OM.

Refonte «opérationnelle et stratégique» programmée par McCourt à l’OM

Mais une fois encore, ce ne fut pas assez et le champion du monde 2006 a été démis de ses fonctions après un revers face à Brest (1-0) en février dernier et remplacé par Jean-Louis Gasset au pied levé. En coulisses, il y a eu beaucoup de mouvements avec notamment, en plus de Marcelino, le départ de Javier Ribalta qui était le bras droit de Pablo Longoria. David Friio a lui aussi quitté la direction olympienne qui a accueilli Mehdi Benatia fin novembre. Beaucoup d’instabilité donc à l’OM. Une situation à laquelle Frank McCourt compterait remédier dans les prochaines heures. D’où sa visite programmée ce mardi à la Commanderie d’après les propos tenus par ses proches à L’Équipe . Le but de ladite visite consisterait à effectuer une refonte « opérationnelle et stratégique » de l’OM.

McCourt va parler de son projet aux médias, pas de vente prévue à l’OM !