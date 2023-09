Vente OM : Il annonce du lourd avec l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs années que le feuilleton de la vente de l’OM fait parler sur la Canebière. Plusieurs démentis ont été publiés, mais les rumeurs continuent d’apparaitre à propos d’une cession du bien de Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Et voilà que de l’huile a été rajoutée sur le feu à propos de cette vente de l’OM…

Cela fait maintenant depuis 2016 que Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. L’Américain a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus. Et s’il a souvent répété son intention de s’inscrire sur la durée à Marseille, voilà qu’il est question d’une vente de l’OM depuis plusieurs années maintenant. Thibaud Vézirian assure lui que l’opération a même été bouclée il y a plusieurs mois. Mais aucun signe d’officialisation pour le moment. Il n’empêche que la vente de l’OM reste au centre des discussions. Ce mardi soir, c’est le journaliste grec George Tsanakas qui a d’ailleurs fait de nouvelles révélations sur ce dossier brulant.

« Les discussions continuent, nous sommes dans un mois crucial »

Quid donc de la vente de l’OM ? A ce sujet, George Tsanakas a alors assuré sur X : « Les demandes de Frank McCourt sont toujours très élevées, mais l’Arabie Saoudite pousse fort. Les discussions continuent, nous sommes dans un mois crucial et des choses vont se passer. Actuellement, la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est bloquée. Les Saoudiens essayent de trouver un accord avec le propriétaire. Les discussions se déroulent chaque semaine entre les deux parties ».

« Si l’OM change de mains, il va y avoir de gros changements »