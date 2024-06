Vente OM : De Zerbi arrive, la mèche est vendue pour l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc Roberto De Zerbi qui a été choisi par l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset et s'asseoir sur le banc marseillais la saison prochaine. Le technicien italien a été recruté par Pablo Longoria pour un projet sur le long terme, puisqu'il va signer un contrat de 3 ans. Un projet qui semble mettre fin aux rumeurs d'arrivée de l'Arabie Saoudite pour la vente du club.

Contre toute attente, c'est finalement Roberto De Zerbi qui va remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM alors que Sergio Conceiçao semblait idéalement placé. Selon le correspondant à Marseille de L'EQUIPE , Mathieu Grégoire, assure qu'il s'agit d'un projet sur le long terme pour le technicien italien, ce qui n'est évidemment pas compatible avec les nombreuses rumeurs de vente du club.

Un projet sur le long terme pour De Zerbi ?

« Avec le coach, l'essentiel est fait, clairement. Il a fait des concessions salariales. C'est un coach qui visait les 10M€ annuels en salaire, donc l'OM ne pouvait pas promettre autant, mais va quand même faire de très très gros efforts sur la question du coach. L'OM doit baisser sa masse salariale de 30% environ sur ses joueurs, en revanche sur le coach on fait all-in parce qu'on veut un mec qui va nous mener sur un projet de 2 à 3 ans », explique-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant de poursuivre.

La fin des espoirs pour la vente de l'OM ?