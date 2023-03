Vente OM : 500M€ pour tout boucler

Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois même années maintenant, la vente de l’OM est un sujet qui revient sans cesse sur la table. Frank McCourt a pourtant à chaque fois démenti les informations concernant une cession du club phocéen. Pourtant, en coulisses, l’Américain pourrait toutefois bel et bien chercher à vendre l’OM. Mais cela ne devrait pas se faire à n’importe quel prix…

Après avoir racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt est donc le propriétaire du club phocéen. Mais pour encore combien de temps ? Cela fait maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian persiste à dire que l’OM va être vendu. Aucun signe d’officialisation toutefois pour le moment et McCourt répète à chaque fois qu’il n’est pas prévu qu’il vende son bien. Pour autant, en coulisses, les actions de l’Américain serait bien différente. Pour beaucoup, une vente de l’OM pourrait bel et bien intervenir, mais tout dépendra toutefois du prix proposé à l’Américain pour prendre les commandes du club phocéen.

« Le mec qui arrivera et mettra l’argent sur la table, il lui vendra »

Dernièrement, c’est Daniel Riolo qui a remis une pièce dans la machine pour la vente de l’OM. En effet, lors de L’After Foot , il avait lâché : « Tu grandiras quand le club sera vendu. McCourt n’est pas contre la vente, il n’a aucun intérêt à garder le club, à être là où il est aujourd’hui. Le mec qui arrivera et mettra l’argent sur la table, il lui vendra. Le seul truc qui pourra le faire reculer, c’est « c’est pas assez ». Quel est l’intérêt que McCourt soit à Marseille ? Aucun, rien, zéro. Celui qui viendra et qui aura l’oseille, il prendra ».

« Il a réclamé 500M€ aux Emiratis »