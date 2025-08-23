Vente au PSG : Un club arrive à la table des négociations, l'annonce surprise ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le mercato prend fin dans moins de dix jours, du mouvement pourrait avoir lieu du côté du PSG. En effet, si dans le sens des arrivées, Paris semble se contenter de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien pourrait se séparer d’Arnau Tenas. Villarreal s’intéresse notamment au gardien espagnol de 24 ans.

Le mercato estival du PSG n’est pas tout à fait terminé. Si d’après les dernières indiscrétions du Parisien, le club de la capitale ne recrutera plus de nouveaux joueurs sauf départ d’un joueur important, l’effectif parisien pourrait néanmoins être dégraissé.

Ça a bougé chez les gardiens du PSG Cet été, le PSG a fait le ménage au niveau de ses gardiens. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Luis Enrique dispose d’un gardien que l’Espagnol a choisi. Le Français devrait pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Le PSG a également enregistré l’arrivée du jeune Renato Marin, qui de son côté, pourrait précipiter un départ d’Arnau Tenas.