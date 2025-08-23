Vente au PSG : Un club arrive à la table des négociations, l'annonce surprise ?

Alors que le mercato prend fin dans moins de dix jours, du mouvement pourrait avoir lieu du côté du PSG. En effet, si dans le sens des arrivées, Paris semble se contenter de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien pourrait se séparer d’Arnau Tenas. Villarreal s’intéresse notamment au gardien espagnol de 24 ans.
Le mercato estival du PSG n’est pas tout à fait terminé. Si d’après les dernières indiscrétions du Parisien, le club de la capitale ne recrutera plus de nouveaux joueurs sauf départ d’un joueur important, l’effectif parisien pourrait néanmoins être dégraissé.
Ça a bougé chez les gardiens du PSG
Cet été, le PSG a fait le ménage au niveau de ses gardiens. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Luis Enrique dispose d’un gardien que l’Espagnol a choisi. Le Français devrait pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Le PSG a également enregistré l’arrivée du jeune Renato Marin, qui de son côté, pourrait précipiter un départ d’Arnau Tenas.
Arnau Tenas vers Villarreal
Troisième gardien du PSG depuis deux ans, l’Espagnol de 24 ans génère de l’intérêt. Arnau Tenas intéresse fortement Villarreal, qui à en croire les dernières révélations de la Cadena SER, est déjà entré en contacts avancés avec Paris pour le portier. Le média indique que les négociations entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les prochains jours. Affaire à suivre...