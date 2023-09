Vente ASSE : Le prix est fixé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement sur le dossier lié à la vente de l'ASSE. Depuis plusieurs mois, les négociations sont à l'arrêt, mais un document vient relancer ce feuilleton. Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique serait pleinement impliqué et aurait même fixé un prix de vente.

Depuis avril 2021 et l'annonce des responsables stéphanois, rien n'a bougé dans le dossier de vente de l'ASSE. Les candidats se feraient rares ces derniers temps, refroidi certainement pas les exigences du duo Roland Romeyer - Bernard Caïazzo, mais aussi par la situation sportive du club.

« C'est fatigant», il pousse un coup de gueule sur l'entraîneur de l'ASSE https://t.co/7MVXi3ie38 pic.twitter.com/Q6yHtoSYN5 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Bruno Le Maire remet en vente les parts de Carvalho

Mais ce mercredi, But Football Club vient relancer ce dossier. Le média aurait mis la main sur un document prouvant que le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait remis en vente les parts détenus par Adao Carvalho, ancien compère de Roland Romeyer dont les parts ont été gelées il y a plusieurs années.

Le prix de l'ASSE est fixé

Mais ce n'est pas la seule information dévoilée. Dans un décret signé par Bruno Le Maire, il est apporté des précisions sur le prix de vente de l'ASSE. L'équipe est estimée entre 8 et 20M€ selon l'Etat. Reste à savoir si un candidat se présentera pour transmettre une offre.