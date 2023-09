Révolution au PSG, ils exultent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a retrouvé la victoire en Ligue des champions. Pour son entrée en lice dans la compétition, le club parisien est parvenu à battre le Borussia Dortmund (2-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi. Après la rencontre, Jérôme Rothen et Daniel Riolo n'ont pas boudé leur plaisir.

C'est un PSG new look qui s'est présenté au Parc des Princes ce mardi pour défier le Borussia Dortmund à l'occasion de la première journée de Ligue des champions. Dirigée par Luis Enrique, l'équipe parisienne était composée de nombreuses recrues comme Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Certes Lionel Messi et Neymar ont quitté la capitale, mais la formation affiche un visage séduisant sous les ordres du technicien espagnol. Très critique à l'égard du PSG la saison dernière, Daniel Riolo s'est montré enthousiaste.





« Ce PSG donne l’impression d’être redevenu normal »

« Ce PSG est différent. Il donne l’impression d’être redevenu normal. Il y a probablement moins de classe internationale dans cette équipe, mais justement il y a une équipe. Ça change tout, les gens sont heureux de venir au Parc et de soutenir le PSG » a lâché le chroniqueur au micro de RMC après la rencontre de Ligue des champions.

« Je prends un plaisir à regarder cette équipe »