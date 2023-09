Le PSG boucle un transfert, il annonce «un problème»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire aux côtés de ses deux amis Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, contre le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a confirmé ses difficultés entrevues depuis le début de saison, notamment à la finition. Jérôme Rothen a évoqué la prestation de l’ancien ailier du FC Barcelone et ne semble pas encore convaincu.

Recruté pour 50M€ en provenance du FC Barcelone cet été, Ousmane Dembélé enchaîne les titularisations, et ce fut encore le cas mardi soir à l'occasion du choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0). Cependant, malgré la victoire du PSG, l'ailier français n'a pas convaincu Jérôme Rothen.

«Le problème, c'est ce qu'il fait»

« Avec Dembélé, je reste sur ma faim. C'est toujours pareil. Il fait de bonnes choses, il est déroutant pour n'importe quel adversaire, quand il part sur le côté, c'est une fusée. Le problème, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il finit tout seul ? C'est rarement en première intention. Là où il m'a rassuré, c'est en seconde mi-temps, il a enfin joué en une ou deux touches. Il fait des efforts défensifs. Il a cette capacité de passes. Il est tellement content d'être là, il veut tellement bien faire en marquant son premier but, en faisant lever le Parc, qu'il en fait trop. Ses prestations au Parc ne sont pas bonnes à cause de ça, il est toujours dans l'excitation. Ça va lui rendre service d'avoir Luis Enrique comme entraîneur », estime l’ancien joueur du PSG au micro de l’ After Foot .

Luis Enrique défend Dembélé