Une «très bonne pioche» annoncée à l’OM, la surprise à 18M€ !

Prêté avec obligation d'achat à l’OM, dans le cadre d’une opération qui pourrait atteindre la barre des 18 millions d’euros, Timothy Weah réalise un bon début de saison dans la cité phocéenne. De quoi épater Florent Germain, qui ne s’attendait pas à de telles prestations de la part de l’international américain.

Les négociations ont été longues pour son arrivée à Marseille, mais Timothy Weah a bien fini par quitter la Juventus pour s’engager en faveur de l’OM, sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire. L’opération pourrait atteindre la barre des 18M€ au total. Pour le journaliste Florent Germain, l’international américain est « très la bonne pioche » du mercato estival.

« Timothy Weah m’a bluffé » « Il dégage une puissance, un enthousiasme, peut-être une maturité qu’on ne lui a pas forcément vu dans d’autres clubs. (…) Je pense que son passage à la Juve a peut-être fait qu’il est devenu un autre joueur. En tout cas, Timothy Weah m’a bluffé. Je pense qu’il a eu son déclic à Madrid avec son but et sa très grosse performance (face au Real, défaite 1-2) », s’enflamme le correspondant de RMC à Marseille.