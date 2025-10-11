Une «très bonne pioche» annoncée à l’OM, la surprise à 18M€ !

Prêté avec obligation d'achat à l’OM, dans le cadre d’une opération qui pourrait atteindre la barre des 18 millions d’euros, Timothy Weah réalise un bon début de saison dans la cité phocéenne. De quoi épater Florent Germain, qui ne s’attendait pas à de telles prestations de la part de l’international américain.
Les négociations ont été longues pour son arrivée à Marseille, mais Timothy Weah a bien fini par quitter la Juventus pour s’engager en faveur de l’OM, sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire. L’opération pourrait atteindre la barre des 18M€ au total. Pour le journaliste Florent Germain, l’international américain est « très la bonne pioche » du mercato estival.
« Timothy Weah m’a bluffé »
« Il dégage une puissance, un enthousiasme, peut-être une maturité qu’on ne lui a pas forcément vu dans d’autres clubs. (…) Je pense que son passage à la Juve a peut-être fait qu’il est devenu un autre joueur. En tout cas, Timothy Weah m’a bluffé. Je pense qu’il a eu son déclic à Madrid avec son but et sa très grosse performance (face au Real, défaite 1-2) », s’enflamme le correspondant de RMC à Marseille.
« Beaucoup le voyaient comme un joueur de complément »
« On l’a vu latéral droit, piston droit, milieu gauche… Honnêtement, s’il y avait des soucis en pointe, tu peux le mettre attaquant de pointe. Par sa vitesse et une certaine adresse devant le but, il est aussi capable de dépanner en 9 s’il le faut, je le dis sérieusement même s’il y a du monde devant », affirme même Florent Germain dans le podcast After Marseille, concluant : « C’est vraiment un joueur très précieux par sa polyvalence mais tout simplement aussi par sa qualité. Donc je pense vraiment que c'est la définition parfaite de la très bonne pioche de l'été. Et non pas que j'étais sceptique, c'est juste que je demandais à voir tout simplement et pour le moment, j'ai vu, et je suis séduit et je suis persuadé que c'est le cas de beaucoup d'observateurs et de supporters de l'OM qui le voyaient comme un joueur de complément et beaucoup maintenant en font un titulaire en puissance je pense. »