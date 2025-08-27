Une star virée par le PSG, «je suis choqué»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG qui ne comptent plus sur lui pour l'avenir, Gianluigi Donnarumma doit donc se trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Un traitement purement scandaleux aux yeux de Christophe Dugarry, qui n'a pas manqué de pousser un gros coup de gueule à ce sujet.

Avec le recrutement de Lucas Chevalier en provenance du LOSC (40M€ hors bonus), le PSG a pris une décision majeure cet été en changeant de gardien. Un choix qui n'a pas manqué de surprendre, d'autant que Gianluigi Donnarumma avait joué un rôle décisif dans la campagne victorieuse de Ligue des Champions la saison dernière. Et Christophe Dugarry s'en prend d'ailleurs au PSG dans son traitement de la star italienne.

Dugarry ne comprend pas la gestion du cas Donnarumma « Apparemment il a des meilleurs pieds puisque Luis Enrique veut des gardiens qui jouent comme des libéros et qui sont mêmes plus talentueux que les joueurs de champ. J’ose espérer, pour le Paris Saint-Germain, que le nouveau gardien sera bien meilleur que Donnarumma. Ce qui, pour l’instant, est loin d’être le cas. Il va falloir m’expliquer en quoi Lucas Chevalier est meilleur que Donnarumma », lâche Dugarry au micro de RMC Sport sur ce changement de gardien au PSG.